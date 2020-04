Trolle 2 to pierwsza tak głośna produkcja, która miała trafić do kin, jednak z powodu pandemii koronawirusa zdecydowano się na udostępnienie filmu w ofercie VOD. Dzisiaj wiemy już, że wytwórnia Universal Pictures podjęła bardzo dobrą decyzję.

Trolle 2 pierwszego dnia mogły zarobić około 30 milionów dolarów. Co to oznacza w kontekście wytwórni Universal Pictures oraz rynku VOD?

Wynik filmu animowanego sprawia, że wytwórnia zyskała nowego rekordzistę pod względem zarobków VOD. I oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie faktu, że wynik został poprawiony… dziesięciokrotnie. Dotychczasowy rekordzista, czyli Jurassic World: Upadłe królestwo zarobił w pierwszy dzień około 3 mln dolarów. Co więcej – szacuje się, że film w świąteczny weekend mógł zgarnąć łącznie 90 mln dolarów! Nie są to potwierdzone dane, jednak nawet jeśli te liczby będą nieco niższe to należy pamiętać, że do wytwórni może trafić nawet 80% przychodu w przypadku dystrybucji cyfrowej.

Dodatkowo Trolle 2 to absolutnie numer jeden w ofertach wszystkich najważniejszych platform streamingowych posiadających VOD: Amazon, Comcast, Apple, Vudu, Google/YouTube, DirecTV i FandangoNOW. W przypadku tej ostatniej platformy Trolle 2 to największym hitem wszech czasów, najlepiej sprzedającym się filmem w dniu otwarcia i najlepiej sprzedającym się filmem podczas pierwszych trzech dni premiery cyfrowej.

Trolle 2 są i były również niesamowicie popularne w mediach społecznościowych. #TrollsWorldTour wygenerował prawie 14 000 tweetów w tygodniu poprzedzającym premierę.