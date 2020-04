Nie licząc Daredevila 35-letnia aktorka wystąpiła w ubiegłym roku w horrorze Escape Room. Od tamtego czasu boryka się z brakiem ofert. A warto również przypomnieć, że Deborah Ann Woll miała okazję wystąpić wcześniej w innym popularnym serialu telewizyjnym – Czysta krew.

Ostatnio aktorka udzieliła interesującego i bardzo emocjonalnego wywiadu na kanale Marvel Entertainment. W trakcie rozmowy z Joe Quesadą mówiła o problemach związanych z byciem aktorką.