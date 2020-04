Netflix anuluje serial ''Turn Up Charlie'' po 1. sezonie 0

Netflix ogłosił, iż anuluje komediowy serial Turn Up Charlie. Platforma taką decyzję podjęła po emisji zaledwie jednego sezonu tej produkcji.

Serial ten zadebiutował w marcu zeszłego roku. Liczy on osiem półgodzinnych odcinków. Jego głównym bohaterem jest wypalony DJ i wieczny kawaler Charlie. Pewnego dnia dostaje on ostatnią szansę na sukces, gdy niechętnie zgadza się zostać męską nianią Gabby. Dziewczynka ta to niepokorna i bardzo problematyczna córka jego najlepszego przyjaciela Davida, który jest gwiazdą światowego formatu.

Prawdopodobnie decyzja Netflixa, jak zawsze to w takich przypadkach bywa uzależniona była od wyników oglądalności.

'Turn Up Charlie' nie wróci na drugi sezon. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Idrisowi Elbie, który zamienił swoją pasję do muzyki, w dowcipną i porywającą komedię. Dziękujemy także producentom wykonawczym oraz całej oddanej obsadzie i pozostałej ekipie za wprowadzenie tej historii na Netflix. Z niecierpliwością oczekujemy kontynuacji naszej współpracy z Elbą przy przyszłych projektach. słowa z oświadczenia Netflixa odnoszące się do anulowania serialu

Twórcami serialu są Idris Elba i Gary Reich. Elba wcielił się także w tytułowego Charliego. Oprócz niego w obsadzie są także Frankie Hervey, Piper Perabo, J.J. Feild oraz gościnnie Angela Griffin, Guz Khan, Jocelyn Jee Esein, Jade Anouka, Cameron King i Dustin Demri-Burns.

Źrodło: deadline