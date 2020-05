Tyler Rake powróci w sequelu od Joe'a Russo! 0

Dobra widomość dla fanów nowego bohatera Tylera Rake’a, w którego rolę wcielił się Chris Hemsworth! Joe Russo, podpisał umowę na stworzenie scenariusza do kolejnej części popularnego na Netfliksie filmu akcji. Bracia Joe i Anthony Russo będą producentami kontynuacji.

Tyler Rake: Ocalenie idzie po rekord, jeśli chodzi o oglądalność wśród oryginalnych produkcji platformy Netflix. Odtwórca głównej roli, Chris Hemsworth, był bardzo zszokowany owym wynikiem i opublikował post, aby podziękować za niego swoim fanom. Reżyser filmu, Sam Hargrave, jeszcze przed podpisaniem kontraktu przez Russo, sugerował, że widzowie doczekają się sequela lub prequela (ze względu na to, że niektóre postacie miały szeroko rozbudowane historie z przeszłości).

Chris Hemsworth i Sam Hargrave nie opublikowali na swoich social mediach żadnych informacji w tym temacie, jednak wydaje się jest to jedynie kwestia czasu. Ze względu na to, że Joe Russo dopiero zaczyna prace nad scenariuszem sequela, to przyjdzie nam na niego jeszcze trochę poczekać. Sam Chris Hemsworth zresztą ma w swoich nadchodzących planach występ w Thor: Love and Thunder, którego premiera odbędzie się w lutym 2022 roku.

Bohaterem nowej produkcji Netflixa jest Tyler Rake. Mężczyzna jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca. [opis dystrybutora]

