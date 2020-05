Zdjęcia do "Matrixa 4" przedłużone o osiem tygodni - kiedy powrót na plan produkcyjny? 0

Warner Bros. Pictures ma nadzieję, że już niebawem ekipa zdjęciowa czwartej odsłony "Matrixa" będzie mogła powrócić na plan produkcyjny. Czy jest to jednak w ogóle możliwe w najbliższym czasie?

Wytwórnia Warner Bros. Pictures liczy na to, że prace na planie zdjęciowym widowiska Matrix 4 zostaną wznowione na początku lipca. Źródła portalu Variety donoszą, że z tego też powodu przedłużono kontrakty aktorów o osiem tygodni, tak aby zatrzymać ich, co najmniej do 6 lipca.

Zdjęcia do filmu wystartowały w lutym, kiedy to padł pierwszy klaps na planie w San Francisco. Następnie w połowie marca ekipa przeniosła się do Berlina, jednak z powodu pandemii koronawirusa nie udało się nakręcić żadnej sceny. Produkcja musiała zostać wstrzymana, co zresztą spotkało również inne filmowe projekty na świecie.

Jak zapewne doskonale wiecie w filmie zobaczymy gwiazdy trzech pierwszych odsłon kultowej serii – Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss. Na ekranie pojawią się również Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere i Jonathan Groff. Reżyseruje Lana Wachowski.

Premiera filmu Matrix 4 planowana jest na 2021 rok. Na razie wytwórnia Warner Bros. Pictures nie podała dokładnej daty premiery, ani informacji czy pandemia i opóźniona produkcja wpłynie na kinowy debiut.

Źrodło: Variety