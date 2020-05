Adaptacje głośny książek na festiwalu filmowym WIOSNA FILMÓW 0

Festiwal WIOSNA FILMÓW odbędzie się tym roku online na platformie na MOJEeKINO.PL w dniach 29 maja – 7 czerwca. W sumie w wydarzeniu weźmie udział 47 kin z całej Polski, które na platformie mają swoje wirtualne sale. Przez 10 dni widzowie zobaczą ponad 40 filmów, z których połowa będzie polskimi premierami lub przedpremierami. Bilet na każdy seans kosztuje 15 PLN. Sprzedaż biletów ruszy tuż przed wydarzeniem.

Wśród ponad czterdziestu filmów, które znalazły się w tegorocznym programie WIOSNY FILMÓW, nie zabraknie adaptacji głośnych powieści, wydanych również w Polsce. Na widzów czeka aż osiem filmów nakręconych na podstawie książek. Wśród nich znajdą się dwie premiery.

Pierwszą z propozycji dla fanów książkowych adaptacji jest MARTIN EDEN. Przeniesiona na ekran bestsellerowa powieść Jacka Londona pod tym samym tytułem, to intrygująca opowieść o miłości, ambicji oraz rodzącej się świadomości,której akcję reżyser usytuował w uwielbianym przez filmowców Neapolu. W tytułową rolę wciela się genialny Luca Marinelli, który za swoją kreację odebrał nagrodę dla najlepszego aktora podczas ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Wenecji. Polska premiera filmu odbędzie się 3 czerwca.

SEANSE: PREMIERA 3.06 (środa), godz. 21:00 oraz 7.06 (niedziela), godz. 20:00

31 maja odbędzie się kolejna polska premiera. Będzie nią film „TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ”, który jest trzymającą w napięciu i pełną zwrotów akcji kryminalno-miłosną układanką. Nowy film cenionego europejskiego reżysera Dominika Molla (U Pana Marsa bez zmian, Mnich) oparty jest na bestsellerowej powieści kryminalnej autorstwa Colin Niel. Reżyser umiejętnie gubi tropy i steruje uwagą widza, zapewniając mu zarówno pełną napięcia intrygę, jak i ekranową rozrywkę, w której do ostatniej sceny nic nie jest pewne. W głównych rolach wystąpiły genialna Valeria Bruni Tedeschi oraz Nadia Tereszkiewicz, która za swoją kreację odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki na MFF w Tokio.

SEANSE: PREMIERA 31.05 (niedziela), godz. 20:00, 5.06 (piątek), godz. 18:00

NIEWIDOCZNE ŻYCIE SIÓSTR GUSMAO ta tchnąca brazylijskim duchem, a jednocześnie niezwykle uniwersalna opowieść jest adaptacją bestsellerowej powieści „Niewidzialne życie” Marthy Batalhy. Nowa produkcja wielokrotnie nagradzanego brazylijskiego reżysera Karima Inouza została doceniona na wielu światowych festiwalach m.in. na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes, gdzie film zwyciężył w prestiżowej sekcji Un Certain Regard. Film jest hołdem złożonym pokoleniom „niewidzialnych” kobiet, sprowadzonych kulturowo do roli wyłącznie żon i matek, które przez wieki uczyły się milczeć i tłumić swoje aspiracje i marzenia.

SEANS: 6.06 (sobota), godz. 21:00

Epicki thriller OFICER I SZPIEG Romana Polańskiego to kolejna propozycja tegorocznej edycji WIOSNY FILMÓW. Film oparty jest na bestsellerowej powieści Roberta Harrisa, opowiadającej o kulisach jednej z najgłośniejszych afer szpiegowskich w historii. Film zdobył trzy Cezary, w tym za najlepszą reżyserię i scenariusz adaptowany. Na festiwalu w Wenecji został uhonorowany Wielką Nagrodą Jury oraz prestiżową nagrodą FIPRESCI. W rolach głównych występują nagrodzony Oscarem Jean Dujardin, Louis Garrel i Emmanuelle Seigner. Autorem zdjęć jest wybitny polski operator Paweł Edelman, od filmu Pianista na stałe współpracujący z Polańskim.

SEANS: 1.06 (poniedziałek), godz. 21:00

ASPROMONTE to kolejna perełka w programie festiwalu i fanów kina włoskiego. Nostalgiczna opowieść o włoskim południu z Valerią Bruni Tedeschi (Zwariować ze szczęścia) oraz Marcello Fonte (Dogman) w rolach głównych, pokazywana była w kinach w ubiegłym roku. Akcja filmu, opartego na powieści Pietra Criaco, rozgrywa się w latach 50, w niewielkim miasteczku Africo, położonym w malowniczym kalabryjskim Aspromonte. Miejsce jest nieprzypadkowe, bowiem sam reżyser Mimmo Calopresti wychował się w niewielkim kalabryjskim miasteczku. W jednym z wywiadów przekonywał, że włoskie południe od zawsze naznaczone było pewną duchowością: „Niebem i piekłem, baśnią i tragedią”. Jego nowy film łączy w sobie wszystkie te elementy.

SEANS: 6.06 (sobota), godz. 15:00

YULI to natomiast propozycja dla miłośników tańca klasycznego, ale nie tylko. Film jest inspirującą adaptacją autobiografii legendarnego kubańskiego tancerza Carlosa Acosty. W rolę dorosłego artysty wcielił się w filmie sam tancerz. Tytułowy Yuli to przydomek, który nadał Carlosowi jego ojciec. Chłopak, który uciekał od najmłodszych lat od wszelkiej dyscypliny i edukacji, stworzył własną legendę i stał się jednym z najlepszych tancerzy na świecie

SEANS: 2.06 (wtorek), godz. 17:00

ANTOLOGIA DUCHÓW MIASTA jest ekranizacją powieści kanadyjskiej pisarki Laurence Olivier, która została przeniesiona na ekran przez czołowego eksperymentatora współczesnego kina Denisa Côté. Ta klimatyczna, pełna wieloznaczności historia zawieszona między kinem grozy a minimalistycznym dramatem, opowiada o niewielkim kanadyjskim miasteczku, którego populacja liczy ledwie 215 osób. Kiedy w wypadku samochodowym ginie jeden z mieszkańców, wyizolowaną społeczność stopniowo ogarnia psychoza. Wyjątkową atmosferę potęguje fakt, że film nakręcony został na taśmie 16 mm.

SEANS: 5.06 (piątek), godz.: 17:00

CIENIE IMPERIUM to ostatnia propozycja filmu nakręconego na podstawie książki. Tym razem dokument, który inspirowany jest książką Tomasza Grzywaczewskiego „Granice marzeń”. Film opowiada o skomplikowanej historii państw postsowieckich i ich mieszkańców. W swoim pełnometrażowym debiucie reżyser Karol Starnawski kieruje kamerę na ludzi uwikłanych w zapomniane już konflikty graniczne powstałe na skutek rozpadu ZSRR. To też gorzki obraz imperialnych zakusów dzisiejszej Rosji, zmierzającej do całkowitego uzależnienia od siebie sąsiadów, a co za tym idzie, utrzymania dawnej strefy wpływów.

SEANS: 6.06 (sobota), godz. 16:00