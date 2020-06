''Perry Mason'' od HBO na nowym zwiastunie 0

HBO prezentuje nowy zwiastun kryminału noir Perry Mason. W słynnego prawnika i detektywa wciela się Matthew Rhys.

Fabuła Perry Mason oparta jest na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Przeniesiemy się do Los Angeles z 1931 roku. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy Perry’ego Masona, szalenie inteligentnego i sprytnego adwokata. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

W serialu występują Matthew Rhys, John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange oraz Robert Patrick. Twórcami serialu są Rolin Jones i Ron Fitzgerald. Za reżyserię odpowiada Timothy Van Patten, który pracował przy wielu popularnych produkcjach tj. Rodzina Soprano, Gra o tron czy Czarne lustro.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Premiera tego ośmioodcinkowego serialu już 21 czerwca br. na HBO. Dzień później pojawi się on na HBO GO.

Źrodło: comingsoon