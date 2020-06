''Opowieść podręcznej'' - pierwszy teaser 4. sezonu, a premiera w przyszłym roku 0

Panująca pandemia koronawirusa na świecie powoduje kolejne opóźnienia. Tym razem padło na serial Opowieść podręcznej, którego sezon czwarty zadebiutować miał jeszcze w tym roku, ale niestety tak się nie stanie.

Platforma Hulu opublikowała pierwszy teaser, który zdradza, iż nowa seria nadejdzie dopiero w 2021 roku. Z powodu zamknięcia planów filmowych ekipie serialu nie udało się na czas ukończyć prac nad tym sezonem.

Poniżej wspomniana zapowiedź czwartego sezonu.

Fabuła Opowieści podręcznej w dużej mierze opiera się na powieści Margaret Atwood. Opowia on o życiu w dystopijnym świecie Republiki Gilead, powstałej po katastrofie ekologicznej. To totalitarne społeczeństwo, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. Gilead rządzony jest przez przedstawicieli fundamentalistycznego reżimu, który traktuje kobiety jak własność państwową. Zmuszane są one do świadczenia usług seksualnych, w celu ponownego zaludnienia planety.

Główną bohaterką jest June, w tej roli Elisabeth Moss, która w trzecim sezonie zdecydowała się stawić czoło reżimowi i doprowadzić do buntu.

Serial Opowieść podręcznej produkowany jest przez MGM. Jego twórcą i scenarzystą jest Bruce Miller.

Dotychczasowe trzy sezony serialu dostępne są w serwisie HBO GO.

Źrodło: collider