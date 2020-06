Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jaskinie i krokodyle, czyli zwiastun filmu "Black Water: Abyss" 0

Nie ma to jak wejść prosto w paszczę krokodyla. Zobaczcie zwiastun filmu Black Water: Abyss, w którym bohaterowie przeżyją chwilę grozy.

W sieci pojawił się zwiastun bardzo ciekawie zapowiadającego się horroru Black Water: Abyss. Zainteresować się tym tytułem powinni przede wszystkim wszyscy fani kina grozy spod szyldu "animal attack". Przed nami bowiem premiera kolejnego filmu, w którym krokodyle zbiorą krwawe żniwo. Czy ten tytuł dorówna całkiem udanej produkcji zatytułowanej Pełzająca śmierć w reżyserii Alexandre Aja?

Historia opowie nam o grupce przyjaciół, którzy wybierają się w podróż do miejsca znajdującego się wiele metrów pod ziemią. Zamierzają sprawdzić jeden z australijskich systemów jaskiń. Niestety pech chce, że zostają tam uwięzieni, a na domiar złego jest to miejsce pełne… krokodyli. No, ale przecież nie od dzisiaj wiadomo, że Australia jest pełna groźnych stworzeń :)

Nie przedłużajmy – zobaczcie zwiastun! Oczywiście zostawcie komentarz ze swoją opinią na temat Black Water: Abyss.

Oprócz zapowiedzi pojawił się również bardzo pomysłowy plakat:

Reżyserem produkcji jest Andrew Traucki. Premiera Black Water: Abyss została zaplanowana na 7 sierpnia.