Henry Cavill odnosi się do plotek jakoby miał powrócić jako Superman 0

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się mnóstwo plotek, jakoby Henry Cavill odtwórca głównej roli w filmie Człowiek ze stali miał ponownie przywdziać pelerynę Supermana. Teraz w ich sprawie głos zabrał wreszcie sam zainteresowany.

fot. materiały prasowe

W wywiadzie dla serwisu Variety Cavill odniósł się do ostatnich wieści w sprawie jego ewentualnego powrotu do DCEU i prowadzonych w tej kwestii negocjacjach z Warner Bros. Wszystko to są tylko zwykłe plotki i spekulacje, bowiem jak na razie nie ma żadnych rozmów na ten temat.

Ilość spekulacji, które czytam w internecie jest niezwykła i czasami frustrująca. Głównie wtedy, gdy ludzie uważają, daną rzecz za fakt, chodź ona tak naprawdę się nie wydarzyła. Nic podobnego się nie dzieje, żadna rozmowa się nie wydarzyła. powiedział Cavill

W dalszej części wywiadu Cavill podkreślił, co już z pewnością większość jego fanów wie, że bardzo chciałby ponownie wcielić się w postać Supermana.

Ważne jest to, że ludzie są podekscytowani i to ważne, aby ekscytować się taką postacią jak Superman. To fantastyczna postać. Jeśli ludzie o tym rozmawiają, a nawet wymyślają różne rzeczy to jest to w porządku, bowiem oznacza, iż chcą ponownie zobaczyć tę postać. W idealnym świecie absolutnie chciałbym ponownie zagrać tego bohatera. dodał

Do tej pory Cavill w rolę Supermana wcielił się trzy razy. Miało to miejsce przy okazji filmów Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Liga sprawiedliwości.

Źrodło: comingsoon