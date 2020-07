Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Arthur & Merlin: Knights of Camelot" - zobaczcie klip promujący widowisko 0

Już 13 lipca widowisko Arthur & Merlin: Knights of Camelot będzie dostępne na nośnikach fizycznych oraz serwisach streamingowych. Z tej okazji w sieci pojawił się materiał promujący film.

W tej interpretacji klasycznej opowieści, znacznie starszy król Artur wraca do domu po wojnach z Imperium Rzymskim. Na miejscu dowiaduje się, że jego nieślubny syn zagarnął sobie tron ​​Camelotu, co oznacza, że ​​prawowity król musi połączyć siły z czarodziejem Merlinem i Rycerzami Okrągłego Stołu, aby walczyć o odzyskanie swojej korony. To epicka przygoda, która zapewnia nowe spojrzenie na te legendarne postacie.

W postać Merlina wciela się Richard Brake, czyli aktor doskonale znany z Gry o tron, gdzie wcielał się w Nocnego Króla. Jeśli chodzi o króla Artura to na ekranie portretuje go Richard Short.

Poniżej znajdziecie intrygujący i pełny tajemnic klip, który został zatytułowany "Arthur Meets Guinevere". W postać Ginewry wciela się Stella Stocker.

Oprócz klip wideo mamy dla Was również plakat promujący film:

Przypominamy – premiera już 13 lipca. Co sądzicie o tej produkcji?

