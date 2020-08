Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak bardzo pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami świat kina i telewizji. Skutki takiego stanu rzeczy poznamy w niedalekiej przyszłości, kiedy na ekranach zaczną pojawiać się pierwsze produkcje realizowane w trakcie pandemii. Jedna z młodych gwiazd serii Stranger Things, Natalia Dyer uważa, że niedawna pauza bardzo pomogła scenarzystom w trakcie pisania nowego sezonu.

Zwykle otrzymujemy kilka pierwszych scenariuszy, a następnie są one dalej pisane z powodu harmonogramu. Tworzenie scenariusza zajmuje trochę czasu. Zazwyczaj jest to coś w rodzaju pisania na bieżąco, ale wygląda na to, że teraz mieli wystarczająco dużo czasu. Myślę, że w pewnym sensie było to błogosławieństwem dla pisarzy, ponieważ mieli czas, aby po prostu usiąść, pomyśleć i tworzyć.

mówiła aktorka