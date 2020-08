Disney zrealizuje remake komedii "Trzech mężczyzn i niemowlę" - Zac Efron w roli głównej 0

Kolejny klasyk z lat 80. doczeka się odświeżenia. Tym razem Walt Disney zamierza zrealizować nową wersję komedii Trzech mężczyzn i niemowlę. Wiemy kto zagra główną rolę w produkcji.

Gordon Gray, który niedawno wyprodukował dramat sportowy Droga powrotna z Benem Affleckiem, został producentem remake’u filmu z 1987 roku zatytułowanego Trzech mężczyzn i niemowlę. Przed laty na ekranie pojawili się Tom Selleck, Steve Guttenberg oraz Ted Danson. Teraz główna rola przypadła Zacowi Efronowi.

Scenariusz do nowego filmu napisał Will Reichel. Film zostanie wyprodukowany przez Walta Disneya i trafi do oferty ich platformy streamingowej Disney+. Na razie nie wiadomo, jak bardzo nowa odsłona będzie różniła się od oryginału z lat 80. Wytwórnia poszukuje aktualnie reżysera. Co ciekawe dla Zaca Efrona będzie to powrót do współpracy z Waltem Disneyem – to właśnie dzięki tej firmie i graniu w serii "High School Musical", młody aktor stał się wielką hollywoodzką gwiazdą.

Oryginał z 1987 roku został wyreżyserowany przez Leonarda Nimoya i okazał się wielkim hitem, stając się pierwszym filmem aktorskim Disneya, który przekroczył 100 milionów dolarów w kraju. Historia opowiadała o trójce mężczyzn, których życie przewróciło się do góry nogami, kiedy pod ich domem ktoś podrzucił niemowlę. Produkcja doczekała się sequela – Trzech mężczyzn i mała dama.

Źrodło: The Hollywood Reporter