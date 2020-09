Twórca zmarł w sobotę po długiej walce z nieujawnioną chorobą. Jego żona Olga za pośrednictwem social mediów potwierdziła odejście swojego męża z tego świata. Miał 82 lata.

To był nasz największy zaszczyt i przywilej, że mogliśmy być z tobą podczas ostatniej pielgrzymki do wieczności. Twoja miłość do mnie i do naszych dziewczyn była miłością, która nigdy nie nakładała warunków. Śmierć niczego nie może zakończyć. Wierzę, że spotkamy się ponownie, w jakikolwiek sposób. Po prostu musi tak być, ponieważ czuję, że nie może być inaczej.

napisała żona reżysera