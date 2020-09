Zdjęcia z planu "Uncharted" - ekipa pracuje w Niemczech 0

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu adaptacji gry wideo "Uncharted". Aktualnie ekipa zdjęciowa pracuje w Europie.

W stolicy Niemiec, Berlinie trwają zdjęcia do adaptacji gry wideo "Uncharted". Wydaje się, że najważniejsze sekwencje akcji i tak będą kręcone za zamkniętymi drzwiami w studiu, więc to jedna z niewielu okazji, aby zobaczyć co takiego dzieje się na planie Uncharted. Gwiazdy filmu, czyli Tom Holland i Mark Wahlberg w bardzo grzecznej wersji pojawiły się na berlińskich ulicach. Zobaczcie sami:

Oczywiście od tego duetu bohaterów oczekujemy czegoś zupełnie innego, ale warto zauważyć, że czasami w grach wideo Nathan Drake i Sully również przywdziewali szykowne smokingi. To co rzuca się jednak w oczy to fakt, że postać grana przez Mara Wahlberga nie posiada wąsów. A był to atrybut, który charakteryzował Sully’ego. Oczywiście może być tak, że finalnie ten zarost na jego twarzy się pojawi.

Widowisko na podstawie gry wideo trafi do kin 8 października 2021 roku. Jak oceniacie plany związane z adaptacją "Uncharted"?

Źrodło: ComicBookMovie