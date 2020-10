Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Stanley Tucci i John Bradley w obsadzie nowego filmu Rolanda Emmericha 0

Kolejne dwa znane nazwiska dołączyły do obsady aktorskiej nowego filmu reżyserowanego przez Rolanda Emmericha. Produkcja będzie nosiła tytuł "Moonfall" i opowie o wyprawie na Księżyc.

Stanley Tucci i znany z serialu Gra o tron John Bradley, to najnowsze aktorskie nabytki twórców filmu "Moonfall". Tym samym duet wystąpi u boku takich gwiazd, jak Patrick Wilson, Halle Berry, Charlie Plummer i Randy Thomas.

Tucci sportretuje postać o imieniu Tom Phillips, który opisywany jest jako bogaty diler samochodowy, aktualnie małżonek byłej żony bohatera granego przez Patricka Wisona. Bradley natomiast zagra kolesia o imieniu KC Houseman (pierwotnie ta rola należała do Josha Gada, jednak musiał z niej zrezygnować z powodu napiętego grafiku) – ekscentrycznego geniusza, który odkrywa, że Księżyc wypadł ze swojej orbity.

Wilson zagra zhańbionego astronautę, którego poprzednia misja ma coś wspólnego z obecną sytuacją, a jest nią kurs kolizyjny jaki Księżyc obrał na Ziemię. Tajemnicza siła zrzuciła go z orbity wokół naszej planety i teraz stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Na kilka tygodni przed uderzeniem zespół ratunkowy wyrusza na wręcz niemożliwą misję. Pozostawiając na Ziemi wszystko to co kochają, ryzykują lądowanie na powierzchni Księżyca, aby uratować planetę przed zagładą.

Według medialnych doniesień Roland Emmerich wejdzie na plan zdjęciowy jeszcze tej jesieni w Montrealu.

Źrodło: Deadline