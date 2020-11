Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Legendarna trójka powraca - zobaczcie zwiastun odcinka specjalnego "The Grand Tour" 0

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May – tej trójki nie trzeba chyba przedstawiać żadnemu miłośnikowi motoryzacji i dobrego humoru. Panowie już niebawem powrócą w nowym odcinku specjalnym programu "The Grand Tour". Na oficjalnym kanale na YouTube pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, która zapowiada się na kolejną niesamowitą przygodę. Z samochodami w tle oczywiście.

Odcinek specjalny został zatytułowany "The Grand Tour Presents: A Massive Hunt" i jego premiera została zapowiedziana na 18 grudnia 2020 roku. Produkcja zawita oczywiście w serwisie Amazon Prime Video. Tym razem trójka zapalonych fanów motoryzacji oraz podróży, czyli Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, obierze kurs na… Madagaskar.

Zdecydowano, że "The Grand Tour" pożegna się z segmentami studyjnymi i stanie się czymś w rodzaju kina przygodowego z motoryzacją w tle. Będzie to drugi tego typu odcinek specjalny. Pierwszy miał premierę w 2019 roku i nosił tytuł "The Grand Tour Presents: Seamen". Wówczas panowie podróżowali przez Kambodżę i Wietnam.

W "The Grand Tour Presents: A Massive Hunt" trójka zdecydowała się na następujące auta: Clarkson poprowadzi Bentleya Continentala GT, Hammond usiądzie za kierownicą Forda Focusa RS, natomiast May siądzie za sterami Caterhama Sevena. Poniżej możecie rzucić okiem na zapowiedź:

Źrodło: Prime Video