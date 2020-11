"Possessor" – wizjonerski film Brandona Cronenberga już 11 grudnia na VOD od M2 Films 0

Brandon Cronenberg, syn legendarnego Davida Cronenberga, reżysera takich filmów jak Nagi lunch, Wschodnie obietnice, czy Pająk, dołącza do grona twórców, którzy odważnie i bezkompromisowo przedstawiają wizję przyszłości świata nowych technologii. Possessor zebrał blisko 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, zachwycając światową krytykę: Wykracza poza granice wyobraźni – komentuje Jeff Sneider w recenzji dla Collider, a Norman Gidney z Film Threat dodaje, że To coś, czego w kinie jeszcze nie było. Wtórują im Beatrice Loayza z VICE’a: Fascynujące połączenie kasowej Incepcji i mrocznej wizji przyszłości z serialu Czarne Lustro oraz Robert Daniels z The Playlist: To nieobliczalny świat nowych technologii rodem z powieści wybitnego Philipa K. Dicka.

Niedaleka przyszłość. Tasya (Andrea Riseborough) pracuje dla tajnej organizacji i na zlecenie bogatych klientów pozbywa się niewygodnych dla nich osób. Nigdy nie robi tego własnymi rękami, za to za pomocą zaawansowanej technologii doskonale manipuluje swoimi ofiarami i przejmuje kontrolę nad ciałami oraz umysłami wybranych jednostek. Niespodziewanie dla Tasyi, jej nowy cel i kolejne ludzkie narzędzie, Colin (Christopher Abbott), stawia opór i postanawia walczyć. Nie tylko nie poddaje się jej kontroli, ale też za wszelką cenę pragnie odnaleźć osobę, która włamała się do jego umysłu.

Źródło: M2 FILMS