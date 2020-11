Jude Law podczas rozmowy dla magazynu GQ powrócił wspomnieniami do pracy na planie zdjęciowym Contagion – Epidemia strachu i opowiedział o przepowiedniach naukowców, którzy pracowali przy filmie, jako konsultanci.

Było absolutnie poczucie, że to się wydarzy. Znakomici naukowcy, którzy pracowali z nami na planie, ze scenarzystą Scottem Z. Burnsem i reżyserem Stevenem Soderberghiem, byli uczonymi i doświadczonymi ludźmi. Wiedzieli czego się spodziewać. Mówili nam, że to się może wydarzyć i nie chodziło o to "czy", ale "kiedy". Sposób w jaki to opisywali miał po prostu sens. Kiedy zaczął się rok 2020 i usłyszeliśmy o tym, co początkowo działo się w Chinach, a następni szybko stało się widoczne także na całym świecie, zadzwonił alarm. Niestety nie byłem tym zaskoczony.

powiedział Law