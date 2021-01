Kulisy handlu tygrysami w serii "Ciemna strona świata" od National Geographic 0

W nowej serii dokumentalnej National Geographic "Ciemna strona świata", Mariana van Zeller – portugalska dziennikarka i korespondentka, zdobywczyni nagrody Peabody – infiltruje sieci nielegalnego handlu na świecie. Obiektem jej dziennikarskich dochodzeń są m.in. fałszerstwa, kokaina, sterydy, a także… tygrysy. To właśnie handel dzikimi kotami i badanie działalności Joe Exotica stanowi centralny temat premierowego odcinka serii, który można będzie obejrzeć w sobotę 30 stycznia o godzinie 21.00 w National Geographic.

fot. materiały prasowe

W nowej 8-odcinkowej serii dokumentalnej National Geographic "Ciemna strona świata" Mariana van Zeller infiltruje sieci nielegalnego handlu, by zrozumieć i zbadać skalę tego procederu. Handel tygrysami to pierwszy z prześwietlanych w serii sektorów czarnego rynku. By móc przyjrzeć się problemowi z bliska, dziennikarka udaje się w podróż śladami największych graczy tego biznesu. Podąża też tropem Joe Exotica – ekscentrycznego hodowcy tygrysów, który odbywa obecnie wyrok za popełnienie 17 przestępstw federalnych związanych z wykorzystywaniem zwierząt oraz 2 zlecenia morderstwa Carole Baskin, walczącej przez lata z jego działalnością. Dociekliwa dziennikarka przeprowadza z Joe telefoniczny wywiad z miejsca jego osadzenia. Czy król tygrysów czuje się winny zarzucanych mu czynów i jest świadomy ich konsekwencji? W rozmowie z Marianą van Zeller ujawnia, że jego nastawienie do prowadzonego przez lata biznesu uległo zmianie.

Nie lubię brzmieć jak obrońca praw zwierząt, ale moje całe spojrzenie na trzymanie zwierząt w niewoli zmieniło się, odkąd jestem w więzieniu. Gdybym 20 lat temu wiedział, jak wygląda życie w klatce, nigdy nie założyłby ZOO. Nie ma znaczenia, czy mowa o tygrysie, czy myszoskoczku – żadne zwierzę nie powinno żyć w klatce.

mówi Joe Exotic w rozmowie z Marianą van Zeller

Z pierwszego odcinka serii dowiadujemy się też, że obecnie na terenie USA w niewoli przebywa szacunkowo od 5 000 do 10 000 tygrysów, podczas gdy na wolności żyje ich w tej chwili mniej niż 4 000. Z kolei na czarnym rynku w Azji dzikie koty trafiają na rzeź. Przerabia się je na cenne produkty. Kości tych zwierząt – uważane za lecznicze, pomimo braku na to naukowych dowodów – wykorzystuje się w tradycyjnej medycynie chińskiej oraz do produkcji luksusowych dóbr, takich jak np. tygrysi likier.

Podczas wykonywania tego reportażu uświadomiłam sobie, że jedną z konsekwencji tych zdarzeń jest to, że w niektórych stanach łatwiej kupić tygrysa niż adoptować psa, to jest oszałamiające.

mówi Mariana van Zeller w rozmowie z Belfast Telegraph

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o motywy działania ludzi, zajmujących się handlem dzikimi kotami, Mariana wyrusza do Tajlandii. Dociera w okolice jej granic z Birmą i Laosem – na terytorium zwane Złotym Trójkątem, znane z produkcji opium oraz nielegalnego handlu tygrysami. Dziennikarka wiele ryzykuje, starając się poznać tę niebezpieczną branżę.

Handel tygrysami to dopiero początek. W kolejnych odcinkach serii "Ciemna strona świata" Mariana wyruszy na ulice Miami, by zajrzeć za kulisy niezwykle intratnego biznesu, jakim jest handel kokainą (odcinek "Kokaina" – premiera 6 lutego). Obnaży sekrety peruwiańskiego półświatka, pełnego mistrzów podrabiania dolarów (odcinek "Fałszerstwa" – premiera 13 lutego), pozna najskuteczniejszych naciągaczy świata (odcinek "Wyłudzenia" – premiera 20 lutego) oraz skontaktuje się z chemikami, dilerami i użytkownikami sterydów, by przyjrzeć się z bliska nielegalnemu obrotowi tymi środkami (odcinek "Sterydy" – premiera 27 lutego).

Premierowe odcinki serii "Ciemna strona świata" będzie można zobaczyć co sobotę od 30 stycznia o godzinie 21 na antenie National Geographic.

Źrodło: National Geographic