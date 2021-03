Voltage Pictures nabyło prawa do "American Boogeywoman" – historii opartej na życiu jednej z najbardziej znanych amerykańskich seryjnych morderczyń, Aileen Wuornos.

"American Boogeywoman" jest obecnie w fazie postprodukcji. Z informacji udostępnionych przez portal Deadline wynika, że w głównej roli pojawi się gwiazda serialu Cobra Kai, Peyton List. Reżyserem oraz autorem scenariusza jest twórca znany przede wszystkim z tworzenia kina grozy – Daniel Farrands (w jego filmografii możemy znaleźć takie tytuły, jak The Haunting of Sharon Tate oraz Halloween VI: Zemsta Michaela Myersa).

Reszta obsady aktorskiej "American Boogeywoman" prezentuje się następująco: Tobin Bell, Lydia Hearst, Nick Vallelonga, Swen Temmel, Meadow Williams i Andrew Biernat.

Film oparty na wczesnym życiu Aileen Wuornos opowiada o najsłynniejszej amerykańskiej seryjnej zabójczyni z Florydy. Zdecydowała się poślubić Lewisa Fella, bogatego prezesa klubu jachtowego, tylko po to, aby siać chaos w swojej nowej rodzinie i wyższych sferach Florydy.