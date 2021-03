Fani chcą, aby Ben Affleck i Jared Leto dostali film "Batman Vs. Joker" 0

Ben Affleck i Jared Leto to gwiazdy widowiska Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Postacie, w której się wcielali, czyli Batman i Joker są prawdziwymi złodziejami scen w widowisku DC. Oczywiście fani rozpoczęli już medialną akcję mającą na celu wypromowanie pomysłu na film, w którym Mroczny Rycerz stanie w szranki z Księciem Przestępców.

Jedna z najlepszych scen komiksowych wszechczasów w kinie ma miejsce w filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Jest to interakcja między Batmanem a Jokerem. – grzmi jeden z fanów komiksowych ekranizacji. Sporo ludzi, którzy mieli już okazję obejrzeć film na HBO Max (w Polsce można oglądać go na HBO GO) uważa, że Jared Leto w perfekcyjny sposób odkupił swoje winy za kreację w Legionie samobójców, pokazując, że idealnie nadaje się do roli Jokera.

Taki stan rzeczy sprawił, że ludzie chcą zobaczyć kolejne filmy z Jokerem i Batmanem. Twittera zalała fala pozytywnych komentarzy:

A czy Wy już oglądaliście to widowisko? Jeśli tak, to co sądzicie o scenie, w której Batman i Joker mają okazję przeprowadzić rozmowę? Czy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera spełniła Wasze oczekiwania?

Źrodło: Twitter