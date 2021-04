Bóg psot i oszustwa musi naprawić rzeczywistość w zwiastunie serialu "Loki" 0

Nowy zwiastun serialu Loki pozwala nam lepiej przyjrzeć się działaniu TVA i temu, jak tytułowy bohater złamał rzeczywistość.

Podczas gdy ogromna lista filmów i seriali Marvel Studios została opóźniona o ponad rok, nie znaczy to, że twórcy nie przypominają się fanom MCU, o tym że ciągle mocno pracują nad kolejnymi tytułami. Po niedawnym ogłoszeniu, że Czarna Wdowa będzie dostępna w Disney + Premier Access, udostępniono zupełnie nowy zwiastun Lokiego, który ma zadebiutować na platformie streamingowej po zakończeniu The Falcon and The Winter Soldier.

Tom Hiddleston jest gotowy, aby powrócić do roli brata Thora, asgardzkiego boga psot, Lokiego. Podczas gdy w oryginalnej osi czasu został zabity przez Szalonego Tytana, Thanosa, to Kapitan Ameryka i Iron Man przy próbie zabezpieczenia Kamień Umysłu w tesserakcie w Avengers: Koniec gry spowodowali ucieczkę Lokiego i co za tym idzie tworzenie alternatywnej osi czasu. Tak więc serial Loki, zgodnie z linią czasu MCU, ma miejsce zaraz po wydarzeniach w Avengers z 2012 roku.

Seria Marvel Loki został stworzony przez Michaela Waldrona, który jest również głównym scenarzystą serialu. Seria ma mieć sześć odcinków i zostanie wyreżyserowany przez Kate Herron. Oprócz Toma Hiddlestona i Owena Wilsona, w produkcji pojawią się również Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane i Erika Coleman.

Loki zadebiutuję w Disney + 11 czerwca 2021 roku.

Źrodło: movieweb.com