Paramount+ planuje nakręcić serialową wersję thrillera ''Arlington Road'' 0

Platforma Paramount+ pracuje nad kolejnym serialowym projektem. Na bardzo wczesnym etapie rozwoju jest telewizyjna produkcja oparta na thrillerze z 1999 roku Arlington Road.

na zdjęciu Jeff Bridges, film ''Arlington Road''

Jesli projekt otrzyma oficjalne zamówienie to scenariusz do serialu napisze Seth Fisher, producent serialu Alienista i aktor, którego podziwiać mogliśmy w serialu Żona idealna. Za kamerą serii stanie Mark Pellington, który wyreżyserował oryginalny film. Wraz z Fisherem obejmie on także stanowisko producenta wykonawczego. Projekt powstaje dla CBS Studios i Village Roadshow.

Film, w którym w głównej roli wystąpił Jeff Bridges, opowiadał o owdowiałym profesorze uniwersytetu Michaelu Faradayu, którego żona, agentka FBI zginęła z rąk zamachowców. Obsesyjnie gromadzi on dowody na istnienie zorganizowanych grup terrorystycznych. Jego podejrzenia skupiają się na nowych sąsiadach, Olivierze i Cheryl Langach, z pozoru rodzinie jakich wiele, która zdaje się skrywać mroczne sekrety. Film utrzymany jest w zawrotnym tempie, pełnym nieoczekiwanym zwrotów akcji. Trzyma widza w ciągłym napięciu, aby dopiero w finale odpowiedzieć na pytanie czy Faraday pogrążył się w szaleństwie, czy też wpadł na trop groźnej organizacji terrorystycznej?

