Gabriel Luna zagra ważną postać w serialowej adaptacji "The Last of Us" 0

Gabriel Luna zagra jedną z głównych ról w serialowej adaptacji kultowej gry od Sony – The Last of Us. W kogo wcieli się amerykański aktor?

na zdjęciu Gabriel Luna, film "Terminator: Mroczne przeznaczenie"

Gabriel Luna to aktor znany chociażby z widowiska Terminator: Mroczne przeznaczenie czy serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., w którym wcielił się w postać Ghost Ridera. Teraz przed Luną kolejne interesujące wyzwanie aktorskie. Amerykanin zagra jedną z głównych ról w serialu The Last of Us.

Gabriel Luna sportretuje na ekranie postać Tommy’ego, młodszego brata głównego bohatera, Joela Millera. Tommy to były żołnierz, który mimo wszystko nie stracił poczucia idealizmu i nadziei na lepszy świat.

W główne role wcielą się natomiast Pedro Pascal (Joel Miller) oraz Bella Ramsey (Ellie). Za serial odpowiadać będą twórca znakomicie przyjętej produkcji Czarnobyl, Craig Mazin oraz Neil Druckmann, człowiek odpowiedzialny za stworzenie arcydzieła, jakim jest gra "The Last of Us".

Historia rozgrywa się wiele lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel zostaje zatrudniony do przemycenia 14-letniej dziewczynki o imieniu Ellie z uciążliwej strefy kwarantanny w bezpieczne miejsce. To, co z początku wydaje się być prostą robotą, szybko zmienia się brutalną, bolesną podróż przez zniszczone Stany Zjednoczone.

Źrodło: Deadline