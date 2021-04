Christian Bale do roli w ''Thor: Love and Thunder'' zmienił się nie do poznania 0

Christian Bale to aktor, który znany jest ze swoich zaskakujących fizycznych metamorfoz jakich dokonuje dla danej filmowej roli. Przeszedł właśnie kolejną z nich. Aby odpowiednio wcielić się w złoczyńcę w czwartej części 'Thora', Bale dość mocno schudł i ogolił głowę, co sprawia, iż jest wręcz nie do poznania, nie nosi również zarostu.

na zdjęciu Christian Bale, film ''Mechanik''

W sieci pojawiły się jego aktualne zdjęcia. Możecie zobaczyć je poniżej.

Bale już wcześniej drastycznie zmieniał swój wygląd. Do roli w Mrocznym rycerzu mocno przypakował, a do filmu Mechanik okropnie się wychudził. W Thor: Love and Thunder wcieli się w postać znaną z komiksów Marvela – Gorr the God Butcher. Będzie on głównym antagonistą. To obcy, który mszcząc się za śmierć swoich bliskich, którym bogowie nie pomogli, pragnie usunąć ich wszystkich z wszechświata.

Thor: Love and Thunder to z pewnością jeden z najciekawiej zapowiadających się projektów Marvel Studios. Na ekranie ponownie pojawi się Jane Foster, którą sportretuje Natalie Portman. Postać ta stanie się boginią piorunów. Do swojej tytułowej roli powróci oczywiście Chris Hemsworth. W obsadzie znajduje się także Chris Pratt oraz Tessa Thompson. Reżyseruje Taika Waititi.

Premiera filmu Thor: Love and Thunder zaplanowana jest na 6 maja 2022 roku.

Źrodło: Twitter