Rian Johnson zainteresowany wyreżyserowaniem odcinka ''The Mandalorian'' 0

Rian Johnson chciałby powrócić do świata Gwiezdnych wojen. Spod jego skrzydeł wyszedł jeden film należący do tego uniwersum, a mianowicie Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi. Teraz jednak Johnson pragnie spróbować swoich sił w produkcji telewizyjnej.

na zdjęciu Rian Johnson, film ''Na noże''

Jak donoszą zagraniczne media Johnson chciałby wyreżyserować jeden z odcinków niezwykle udanego serialu Disney + The Mandalorian. W tej sprawie spotkał się już nawet z jednym z producentów wykonawczych tej produkcji Dave'm Filonim. Nie wiadomo jednak jak przebiegła ta rozmowa.

Szanse na to, aby w najbliższym czasie Johnsonowi udało się spełnić to marzenie są niewielkie, bowiem obecnie reżyser ten zajęty jest pracą nad drugą częścią filmu Na noże dla Netflixa.

A Wy jak zapatrujecie się na ten pomysł? Podobał Wam się Ostatni Jedi w reżyserii Johnsona?

The Mandalorian to pierwszy aktorski serial, którego akcja osadzona jest w uniwersum Gwiezdnych wojen. Rozgrywa się on po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku. Poznajemy losy samotnego strzelca, w tej roli Pedro Pascal, który to w odległych zakątkach galaktyki pracuje jako łowca nagród. Zatrudniony zostaje przez Greefa do wykonania określonego zadania.

Źrodło: ComingSoon