Nadchodzi 3. sezon serialu ''Specjalista od niczego'' - zobaczcie zapowiedź! 0

Po ponad trzech latach nareszcie doczekaliśmy się kontynuacji nagradzanego serialu Specjalista od niczego. Platforma Netflix zaprezentowała pierwszy zwiastun trzeciego sezonu tej udanej komediowej produkcji.

na zdjęciu Angela Bassett i Lena Waithe, serial ''Specjalista od niczego''

W nowym sezonie pierwsze skrzypce grają Denise, w tej roli laureatka Emmy Lena Waithe i jej żona Alice, których dotychczasowe małżeństwo zostaje wystawione na bolesne próby. W Alice wciela się Naomi Ackie, aktorka, która wystapiła m.in. w widowisku Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Trzeci sezon wyreżyserował współtwórca serialu, nagrodzony Emmy Aziz Ansari, który razem z Leną Waithe jest też autorem scenariusza. W tej współczesnej opowieści o miłości w intymny sposób przedstawiono blaski i cienie małżeństwa, problemy z płodnością oraz próby dążenia do samorozwoju, tak razem, jak i osobno. Przelotne uczuciowe wzloty przeplatają się z tragicznymi wydarzeniami, co skłania bohaterki do stawiania sobie egzystencjalnych pytań o sens miłości i życia.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Aziz Ansari i nagrodzony Emmy Alan Yang są współtwórcami sezonu trzeciego, który — pozostając wierny poetyce poprzednich sezonów — oczarowuje zupełnie nowym stylem narracji.

Premiera nowej serii Specjalisty od niczego już 23 maja 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon, Youtube