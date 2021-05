John David Washington po ''Tenet'' dołącza do kolejnego projektu science fiction 0

Nominowany do Złotego Globu John David Washington znalazł swój kolejny projekt z gatunku science fiction. W ubiegłym roku mogliśmy podziwiać go w dobrej, lecz dość skomplikowanej produkcji Tenet w reżyserii Christophera Nolana.

na zdjęciu John David Washington, film ''Tenet''

Washington otrzymał angaż w filmie True Love powstającym za pośrednictwem wytwórni New Regency. Za kamerą tego projektu stanie Gareth Edwards, który powraca do reżyserii po prawie pięcioletniej przerwie. Jego ostatnim dziełem jest film należący do uniwersum Gwiezdnych wojen – Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Edwards napisze również scenariusz do True Love. Ten brytyjski filmowiec szerokiemu światu dał się poznać w 2010 roku filmem Strefa X. Cztery lata później nakręcił Godzillę, która odniosła sukces, dzięki któremu Lucasfilm zlecił mu wyreżyserowanie projektu należącego do franczyzy Star Wars.

Fabuła filmu nie została jak na razie ujawniona. Nie wiadomo również w kogo wcieli się Washington. Zdradzono jedynie, iż True Love opowie nam historię z elementami science fiction, która rozegra się w bliskiej nam przyszłości.

John David Washington wystąpił w takich produkcjach jak Gentleman z rewolwerem, Czarne Bractwo. BlacKkKlansman, Potwór czy tegoroczny dramat romantyczny Malcolm i Marie.

Źrodło: ComingSoon