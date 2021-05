Polsat rozpoczyna zdjęcia do komedii romantycznej "Miłość na pierwszą stronę" 0

logo Polsatu

Film reżyseruje Maria Sadowska, twórczyni m.in. doskonale przyjętej przez publiczność Sztuki kochania, którą w kinach obejrzało ponad 1,8 mln widzów. Scenariusz napisał Mariusz Kuczewski, znany z pracy przy największych hitach polskiego kina komercyjnego, m.in. trzech części Listów do M..

Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. Miłość na pierwszą stronę to historia Niny (Olga Bołądź) – współczesnego kopciuszka i Roberta (Piotr Stramowski) – syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna miłość na pierwszą stronę, czy wielkie uczucie na całe życie?

Film trafi do kin w pierwszym kwartale 2022 roku.

Miłość na pierwszą stronę produkuje TFP na zlecenie Telewizji Polsat, Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtela. Za dystrybucję w kinach odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.

Źrodło: tvpolsat.info