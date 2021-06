Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jameela Jamil, gwiazda serialu "Dobre miejsce", dołącza do nowej produkcji od Marvel Studios 0

Walt Disney oraz Marvel Studios kompletują obsadę aktorską serialu komiksowego She-Hulk. Do listy płac dołączyła gwiazda serialu komediowego Dobre miejsce.

Jameela Jamil, serial "Dobre miejsce"

Jameela Jamil to aktorka, która wystąpi w produkcji powstającej dla platformy streamingowej Disney+ – She-Hulk. Wcześniej ogłoszono, że w serialu zagrają także Tatiana Maslany (to właśnie ona zagra rolę tytułową), Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga i Tim Roth. Mark Ruffalo ponownie wcieli się w rolę Bruce’a Bannera w serialu. Na razie nie zdradzono w kogo wcieli się Jameela Jamil, ale ma to być podobno jakaś ważna rola.

She-Hulk jest zapowiadana, jako komedia prawnicza. Główna bohaterka będzie dzielić swoją karierę pomiędzy byciem She-Hulk, czyli kobietą, która poprzez transfuzję krwi od swojego kuzyna Bruce Bannera, również posiadła moc transformacji w zielonego stwora o niewyobrażalnej sile.

Za serial odpowiadają Jessica Gao, Kat Cairo i Anu Valia. She-Hulk składać ma się z dziesięciu epizodów, a jego premiera zaplanowana jest na pierwszą połowę 2022 roku.

Źrodło: Variety