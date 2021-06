Ron Perlman jako Optimus Primal w najnowszej części ''Transformersów'' 0

Ron Perlman dołącza do obsady siódmego filmu należącego do serii 'Transformers'. Aktora znanego z roli Hellboy’a nie zobaczymy jednak osobiście na ekranie. Udzieli on bowiem głosu postaci Optimusa Primala.

film ''Transformers: Ostatni rycerz''

Optimus Primal to lider Maximalsów, autobotów przybierających kształty zwierząt. Przemienia się on w goryla. Nazwany został na cześć lidera Autobotów Optimusa Prime’a. Będzie walczył przeciw innym frakcjom znanym z emitowanej w latach 90. animacji Beast Wars: Transformers – Predaconos i Terrorcons.

Perlman dołączył do dwójki wcześniej ogłoszonych aktorów – Anthony'ego Ramosa i Dominique Fishbacka. Za reżyserię odpowiada Steven Caple Jr., który na swoim koncie ma m.in. film Creed II i serial Grown-ish. Scenariusz napisał Joby Harold odpowiedzialny za historie ukazane w filmach tj. Robin Hood: Początek, Armia umarłych czy The Flash.

Transformers: Rise of the Beasts rozgrywać będzie się w 1994 roku. Poznamy dwójkę głównych bohaterów – Elenę, badaczkę artefaktów oraz Noah, byłego wojskowego specjalizującego się w elektronice, który mieszka na Brooklynie. Akcja filmu przenieść ma nas jednak w różne miejsca na świecie m.in. do Peru.

Premiera filmu Transformers: Rise of the Beasts zaplanowana jest na 24 czerwca 2022 roku. Ekipa wejdzie na plan już wkrótce.

