Zwiastun filmu "Susza" od twórców hitów "Zaginiona dziewczyna" i "Wielkie kłamstewka" 0

Małe miasteczka kryją wielkie tajemnice… Zobaczcie polski zwiastun produkcji Susza pochodzącej od twórców hitów Zaginiona dziewczyna, Wielkie kłamstewka i Od nowa na podstawie bestsellerowej powieści Jane Harper. W roli głównej Eric Bana.

kadr z filmu "Susza"

Detektyw Aaron Falk wraca do rodzinnego miasteczka po ponad dwudziestoletniej nieobecności, aby wziąć udział w pogrzebie swojego dawnego przyjaciela. Zgodnie z ustaleniami lokalnej policji, zmarły miał przed samobójczą śmiercią zamordować swoją żonę i dziecko. Jest jednak coś, co od początku nie zgadza się w tej historii. Aaron zostaje w miasteczku kilka dni dłużej, by dowiedzieć się, co wydarzyło się naprawdę. W toku śledztwa okazuje się, że sprawa może mieć związek z wydarzeniami sprzed dwudziestu lat i tajemniczym utonięciem młodej dziewczyny, z powodu którego lata temu Falk musiał opuścić miasto.

W rolach głównych występują Eric Bana, Genevieve O’Reilly, Keir O’Donnell, John Polson oraz Bruce Spence. Za reżyserię odpowiada Robert Connolly, który wspólnie z Harrym Cripps’em napisał również scenariusz.

Film miał premierę w grudniu 2020 roku, w naszych kinach pojawi się 30 lipca.

Źrodło: M2 Films