''Wędrująca Ziemia'' z sequelem - do obsady dołącza Andy Lau 0

Chiński przebój filmowy Wędrująca Ziemia, do którego prawa do międzynarodowej dystrybucji przejęła platforma Netflix, doczeka się swojej kontynuacji. Właśnie kompletowana jest obsada sequela. Najnowszym nazwiskiem na liście płac jest aktor Andy Lau.

film ''Wędrująca Ziemia''

Andy Lau to aktor doskonale znany fanom chińskiego kina. Wystąpił w takich produkcjach jak Dni naszego szaleństwa, Pojedynek mistrzów, Dom Latających Sztyletów, Detektyw Dee i zagadka upiornego ognia, Wielki Mur czy Fala uderzeniowa.

Na razie nie wiadomo w kogo w filmie wcieli się Lau. Sequel otrzymał już zgodę na produkcję. Planowo ekipa rozpocząć ma ją jesienią tego roku, a dokładnie w październiku. Zdjęcia potrwać mają do marca. Plany zdjęciowe usytuowane będą w Qingdao i Haikou.

W sequelu powróci Jing Wu, pomimo nieciekawego losu swojej postaci w oryginalnym filmie. Za reżyserię i scenariusz ponownie odpowie Frant Gwo.

O czym opowiada film Wędrująca Ziemia?

W obliczu nadchodzącej zagłady jaką jest gwałtowne starzenie się słońca i jego bliska erupcja, ludzkość jednoczy siły, próbując przemieścić Ziemię do innego Układu Słonecznego. Śmiały plan udaje się wykonać dzięki tysiącom gigantycznych silników, które wypychają planetę. Niestety podczas przelotu w pobliżu Jowisza dochodzi do awarii części z nich, co grozi zderzeniem obu planet. By uratować ludzkość, garstka ocalałych podejmuje desperacką misję.

Wędrująca Ziemia 2 zadebiutować ma w Chinach 22 stycznia 2023 roku. Pierwszy film zarobił ponad 691 mln dolarów będą czwartym najbardziej dochodowym filmem w Chinach.

Źrodło: Dark Horizons