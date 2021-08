Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Overlook" szuka nowego domu, HBO Max rezygnuje z historii hotelu znanego z "Lśnienia"

HBO Max zdecydowało się zrezygnować z projektu "Overlook" zainspirowanego powieścią Stephena Kinga "Lśnienie".

"Overlook" był projektem J.J. Abramsa oraz Bad Robot Prods. Produkcja miała powstać we współpracy z Warner Bros. Television i trafić do oferty platformy streamingowej HBO Max. Finalnie tak się nie stanie i "Overlook" będzie musiał poszukać nowego domu. Prawdopodobnie miejscem, do którego trafi będzie Netflix.

Niestety przedstawiciele Warner Bros. Television, Bad Robot Prods oraz Netflixa odmówili komentarza, tak więc możliwe, że aktualnie trwają rozmowy negocjacyjne w sprawie przejęcia praw przez streamingowego giganta.

"Overlook" był jednym z głównych projektów Bad Robot Prods, firmy J.J. Abramsa, która w 2019 roku popisała wielomilionową umowę z WarnerMedia.

Serial stworzony i napisany przez Dustina Thomasona oraz Scotta Browna miał być horrorem inspirowanym kultowymi postaciami z "Lśnienia" Stephena Kinga. Miała to być historia jednego z najbardziej znanych filmowych hoteli w historii popkultury.

Źrodło: Deadline