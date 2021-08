Amazon przenosi produkcję ''Władcy Pierścieni'' do Wielkiej Brytanii 0

Zdjęcia do drugiego sezonu serialu Amazona Władca Pierścieni nie będą realizowane już w Nowej Zelandii. Ekipa przeniesie się do Wielkiej Brytanii.

fotografia promująca serial ''Władca Pierścieni''

To jakby koniec pewnej epoki. Zdjęcia zarówno do Władcy Pierścieni, Hobbita, jak i pierwszego sezonu serialu Amazona powstały na terenie Nowej Zelandii, która dostarczyła idealnych krajobrazów rodem wyjętych z powieści J.R.R. Tolkiena. Zmianę tą Amazon Studios wprowadza, aby ten wysokobudżetowy projekt dołączył do grona licznych filmów i seriali oryginalnych Amazona, które już teraz powstają na terenie Wielkiej Brytanii. Tylko czy zmiana ta nie odbije się jakościowo na produkcji?

Prace postprodukcyjne pierwszego sezonu będą kontynuowane jeszcze w Nowej Zelandii do czerwca 2022 roku. Równolegle w Wielkiej Brytanii rozpocznie się preprodukcja drugiej serii.

Co sądzicie o tej zmianie? Czy wyjdzie serii na dobre?

Fabuła serialu cały czas trzymana jest w tajemnicy. Spekuluje się jednak, że akcja zostanie umiejscowiona tysiące lat przed wydarzeniami z filmów Petera Jacksona, podczas Drugiej Ery, kiedy to Sauron skonstruował pierścienie mocy i pojawili się Nazgule.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2 września 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon