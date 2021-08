Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Chris Evans i Scarlett Johansson zagrają w romantycznej przygodówce science-fiction! 0

Gwiazdorski duet Marvela – Chris Evans i Scarlett Johansson – ponownie spotka się na planie zdjęciowym. Nie będzie to jednak komiksowe widowisko, a nowy film reżysera Rocketmana.

Apple Studios oraz Skydance poinformowało, że Chris Evans i Scarlett Johansson zagrają w nowym filmie reżysera Dextera Fletchera. Produkcja będzie nosiła tytuł "Ghosted" i jest opisywana, jako romantyczny film akcji z elementami science-fiction. Scenariusz przygotował duet odpowiedzialny za Deadpoola oraz Zombieland, czyli Paul Wernick i Rhett Reese. Ta dwójka stworzyła również skrypt do filmu Netflixa, który nosi tytuł Escape from Spiderhead, i w którym pojawi się inna gwiazda Kinowego Uniwersum Marvela, Chris Hemsworth.

Jak widać Scarlett Johansson pomimo ostatnich zawirowań związanych z pozwaniem Walta Disneya, radzi sobie całkiem nieźle na rynku i nie ma problemów ze znalezieniem nowej pracy. Ostatnio poinformowano, że aktorka będzie także gwiazdą kolejnego filmu cenionego reżysera Wesa Andersona. Jeśli chodzi z kolei o Chrisa Evansa, to zakończył on niedawno prace na planie wysokobudżetowego filmu platformy Netflix, za który odpowiadają bracia Russo – "The Gray Man".

Oprócz kilku filmów należących do Kinowego Uniwersum Marvela, duet aktorski miał okazję zagrać także razem w takich filmach, jak Egzamin dojrzałości oraz Niania w Nowym Jorku.

