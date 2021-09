Michael K. Williams nie żyje - aktor znany z seriali "Prawo ulicy" i ''Zakazane imperium'' miał 54 lata 1

Nie żyje popularny aktor filmowy i telewizyjny Michael K. Williams. Zmarł on wczoraj, tj. 6 września w swoim apartamencie znajdującym się na Brooklynie. Powód śmierci aktora nie został podany do publicznej wiadomości.

na zdjęciu Michael K. Williams, film ''RoboCop''

Williams bardzo często występował w produkcjach HBO. Największą popularność przyniosły mu rolę w serialach tj. Prawo ulicy, w którym to wcielił się w postać Omara Little i w kryminale Zakazane imperium. Za rolę w ostatniej z wymienionych produkcji kilkukrotnie otrzymał nominację od Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

W ubiegłym roku podziwiać mogliśmy go w serialu Kraina Lovecrafta, w którym to doskonale wcielił się w postać Montrose’a Freemana. Za rolę tą otrzymał nominację do Primetime Emmy w kategorii Wybitny aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym.

Williams wystąpił także w wielu dobrych filmach. Zadebiutował w kryminale Bullet w 1996 roku. Trzy lata później otrzymał angaż w thrillerze Martina Scorsese Ciemna strona miasta. W ostatnim czasie podziwiać mogliśmy go w dramacie Operacja Bracia czy kryminale Arkansas. W tym roku zadebiutował jeden z ostatnich jego filmów – Straceńcy. W postprodukcji jest jeszcze thriller 892, w którym to Williams wystąpił u boku Johna Boyegi.

Źrodło: variety