"Fantastyczne zwierzęta 3" z oficjalnym tytułem i wcześniejszą datą premiery 0

Ogłoszono oficjalny tytuł trzeciej odsłony serii "Fantastyczne zwierzęta". Dodatkowo poznaliśmy datę premiery superprodukcji.

Eddie Redmayne - "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

Twórcy serii "Fantastyczne zwierzęta" nie dają zapomnieć fanom (i nie tylko), że mają do czynienia z filmem należącym do uniwersum Harry’ego Pottera. W tytule następnej kontynuacji ponownie znalazło się miejsce dla nazwiska jednego z najważniejszych bohaterów całego magicznego świata stworzonego przez J.K. Rowling. Trzecia odsłona cyklu została bowiem zatytułowana: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Widowisko trafi na ekrany kin 22 kwietnia 2022 roku.

Przy okazji Fantastic Beasts 3 doszło do małego zamieszania, którego powodem był oczywiście Johnny Depp. Z racji batalii sądowej ze swoją byłą żoną Amber Heard, studio poprosiło aktora o rezygnację z roli Grindelwalda. Hollywoodzki gwiazdor finalnie doszedł do porozumienia z Warner Bros. Pictures i jego miejsce zajął inny znakomity aktor, Mads Mikkelsen.

Poza tym w obsadzie aktorskiej są także Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams i Jude Law, który wcieli się w tytułowego Albusa Dumbledore’a.

Reżyseruje tradycyjnie David Yates. Scenariusz przygotowała J.K. Rowling we współpracy z Steve'em Klovesem.

Źrodło: Twitter