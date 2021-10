Bailey Bass jako Claudia w serialu ''Wywiad z wampirem'' 0

Powiększa się obsada serialu AMC Wywiad z wampirem, którego fabuła opiera się na jednej z najpopularniejszych powieści amerykańskiej pisarki Anne Rice. Swój angaż otrzymała młoda aktorka Bailey Bass, która wcieli się w postać Claudii.

na zdjęciu Kirsten Dunst jako Claudia w filmie ''Wywiad z wampirem''

Bailey Bass nie ma jeszcze na swoim koncie wielkich hollywoodzkich produkcji, ale w kilku ciekawszych projektach już wystąpiła. To m.in. film Odrobina nieba czy Pit Stop. Obecnie znajduje się także na liście płac kolejnych trzech części filmu Avatara Jamesa Camerona.

Historię Louisa i Lestata AMC planuje opowiedzieć w ośmiu odcinkach. Za serial odpowiada Rolin Jones. Ekipa na plan wejść ma w grudniu tego roku. Ten usytuowany będzie w Nowym Orleanie. Premiera serialu zaplanowana jest na przyszły rok.

Bass dołączyła do wcześniej ogłoszonych Sama Reida i Jacoba Andersona. Ci wcielą się odpowiednio w Lestata i Louisa.

Powieść Wywiad z wampirem to historia dziennikarza, który przeprowadza tytułową rozmowę z Louisem de Pointe du Lacem. Snuje on swoją opowieść o życiu i nieśmiertelności, wiecznym istnieniu, pożądaniu i tęsknocie. Jego jedyną podporą w niezrozumianym i nieakceptowanym świecie jest Claudia – ukochana kobieta zaklęta w ciele dziecka. Łączy ich nie tylko uczucie miłości, ale także nienawiści do własnego stwórcy – Lestata.

Wcześniej w filmie Wywiad z wampirem z 1994 roku w rolę Claudii wcieliła się Kirsten Dunst. Lestata odegrał Tom Cruise, a Louisa sportretował Brad Pitt.

Źrodło: deadline