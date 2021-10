Ramówka Warner TV będzie zawierać jedne z najczęściej nagradzanych i uznanych filmów oraz seriali telewizyjnych, w tym takie tytuły jak trylogia Władca Pierścieni, Mroczny Rycerz i wiele innych. Klasyczne produkcje, jak Strażnik Teksasu, Domek na prerii czy seria filmów Rocky, które do tej pory były emitowane przez TNT, również będą pojawiać się w Warner TV.

Rebranding TNT w Warner TV daje nam szansę na dotarcie do szerszej publiki. Korzystamy z wyjątkowej tradycji Warner Bros, oferując polskim fanom ramówkę z uwielbianymi przez nich produkcjami. Autentycznie i kreatywnie opowiedziane historie są podstawą marki i gwarancją głębi filmów i seriali, które będą emitowane przez kanał. To one sprawią, że polscy odbiorcy będą mogli wybierać z bogatej oferty Warner TV

mówi Marion Rathmann, VP Entertainment Channels, Germany, Poland, Romania & UK, WarnerMedia