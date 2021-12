Steve Conrad scenarzystą ''Tales of Dunk & Egg'' 0

HBO nie może rozstać się ze światem Gry o tron. W przyszłym roku zadebiutuje serial House of the Dragon, a już włodarze stacji pracują nad kolejnym projektem. To 'Tales of Dunk & Egg'. Do tej pory była o nim cisza, teraz jednak coś się ruszyło. Zatrudniono właśnie scenarzystę. Został nim Steve Conrad.

fragment okładki książki ''Rycerz Siedmiu Królestw'' należącej do serii ''Opowieści z Siedmiu Królestw''

Steve Conrad ma na swoim koncie scenariusz do biograficznego dramatu W pogoni za szczęściem, filmu akcji Karate Kid czy familijnej produkcji Cudowny chłopak. Pracował także przy serialu Patriota i Perpetual Grace, LTD.

Jeśli projekt otrzyma oficjalne zamówienie od HBO, Conrad będzie pełnił przy nim także funkcję producenta wykonawczego, za pośrednictwem Elephant Pictures.

Fabuła Tales of Dunk & Egg opierać będzie się na serii powieści George R.R. Martina składających się na Opowieści z Siedmiu Królestw. Opisują one przygody rycerza imieniem Dunk, zwanego Ser Duncanem Wysokim i Egga (Jaja) – przyszłego króla Aegona V Targaryena. Całość osadzona jest na 90 lat przed wydarzeniami z serii Pieśń lodu i ognia, na podstawie której powstała Gra o tron.

Oprócz Tales of Dunk & Egg i House of the Dragon, HBO ma w planach także spin-offowe serie 10,000 Ships i Sea Snake oraz animowane seriale. Wszystkie one są na razie w początkowej fazie rozwoju, bez oficjalnych zamówień. Jedynie House of the Dragon jest już na ukończeniu. Jego premiera w 2022 roku.

