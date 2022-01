Mel Gibson mordercą? Zobacz zwiastun thrillera ''Last Looks'' 0

W sieci zadebiutował pełny zwiastun Last Looks, produkcji w gwiazdorskiej obsadzie, w której pewien ekscentryczny aktor, będzie próbował udowodnić swoją niewinność.

fragment plakatu promującego film ''Last Looks''

Charlie Waldo, w tej roli Charlie Hunnam to była supergwiazda LAPD, która postanowił odejść do cywila i żyć w prostocie i samotności głęboko w lesie. Alastair Pinch, którego portretuje Mel Gibson to ekscentryczny aktor, który spędza całe dnie pijany na planie swojego programu telewizyjnego. Kiedy żona Pincha zostaje znaleziona martwa, jest on głównym podejrzanym. Waldo zostaje nakłoniony do powrotu z emerytury by zbadać co się stało. Charlie, będzie walczyć z gangsterami, hollywoodzkimi dyrektorami i nauczycielami przedszkolnymi, aby oczyścić imię Pincha… lub potwierdzić jego winę.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie filmu oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Morena Baccarin, Lucy Fry, Dominic Monaghan, Method Man i Clancy Brown. Za reżyserię Last Looks odpowiada Tim Kirby, a pracował on na scenariuszu autorstwa Howarda Michaela Goulda.

Premiera Last Looks już 4 lutego 2022 roku. W ten dzień film trafi zarówno do kin, jak i na VOD.

Źrodło: ComingSoon