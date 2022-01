''Śmierć nadejdzie dziś 3'' ma szansę powstać? 0

Jason Blum, założyciel studia Blumhouse i producent obu filmów z serii Śmierć nadejdzie dziś, dał nadzieję, na powstanie trzeciego filmu, który domknąłby historię.

na zdjęciu Christopher Landon, film ''Śmierć nadejdzie dziś''

Śmierć nadejdzie dziś to komediowy horror, który zadebiutował w 2017 roku. Przy budżecie zaledwie niecałych 5 milionów dolarów, zarobił on 125 milionów. To ogromna suma jeśli chodzi o zarobek tak niskobudżetowej produkcji. Szybko zdecydowano się nakręcić część drugą, która zadebiutowała dwa lata później. Niestety ona nie osiągnęła już takiego sukcesu, inkasując zaledwie 64 milionów przy budżecie 9 milionów. W planach był trzeci film, jednak porażka sequela skutecznie zatrzymała te plany. Fani serii cały czas jednak o niej pamiętają i domagają się zakończenia historii.

Jason Blum podczas odpowiadania na pytania fanów na Twitterze, zapytany o trzecią część Śmierć nadejdzie dziś odpowiedział zagadkowo: Coś się porusza. Powiem to.

Odpowiedź ta nie daje nam gwarancji, ale daje już nadzieję, że jednak są prowadzone jakieś rozmowy na ten temat.

Za reżyserię obu części odpowiada Christopher Landon. Filmowiec właśnie zakończył pracę nad produkcją dla Netflixa We Have a Ghost, więc może zajmie się nakręceniem zakończenia do Śmierć nadejdzie dziś? Czas pokaże.

Źrodło: Bloody Disgusting