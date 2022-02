Jake Gyllenhaal w spocie promującym film ''Ambulans'' 0

Universal Pictures podczas Super Bowl również miało swoją krótką chwilę i studio zaprezentowało spot promujący thriller akcji Michaela Baya Ambulans. W głównej roli Jake Gyllenhaal.

Fabuła Ambulansu opiera się na duńskim filmie z 2005 roku o tym samym tytule. Główni bohaterzy to bracia. Jeden z nich Will Sharp desperacko poszukuje pieniędzy na pokrycie kosztownego leczenia swojej żony. W ostateczności prosi o pomoc swojego przyrodniego brata Danny’ego, choć wie, że nie powinien tego robić. Danny to powiem charyzmatyczny zawodowy przestępca. Ma on dla niego propozycję nie do odrzucenia – największy napad na bank w historii Los Angeles, w którym do zgarnięcia są aż 32 miliony dolarów. Will ma obiekcje, ale życie jego żony jest dla niego najważniejsze. Napad idzie zgodnie z planem, ucieczka jednak już gorzej. Zdesperowani bracia porywają więc karetkę z poważnie rannym policjantem i ratowniczką Cam Thompson. Teraz muszą jak najszybciej uciec organom ścigania, utrzymać zakładników przy życiu i jakoś się wzajemnie nie pozabijać… Czeka nas najbardziej szalona ucieczka w historii Los Angeles.

Za scenariusz odpowiada Chris Fedak. W głównej obsadzie produkcji znajdują się Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, Keir O'Donnell i Moses Ingram.

Kinowa premiera Ambulansu 8 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Universal Pictures