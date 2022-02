Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kariera nowej gwiazdy Marvela rozkręca się - Simu Liu zagra w thrillerze "Hello Stranger" 0

Simu Liu, czyli gwiazda widowiska należącego do Kinowego Uniwersum Marvela Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, dostał angaż w kolejnym hollywoodzkim projekcie. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Simu Liu - "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

Sam Worthington, Jordana Brewster, Robbie Amell, Alicia Sanz oraz najnowszy nabytek producentów, czyli Simu Liu, to gwiazdy thrillera "Hello Stranger".

Wszyscy jesteśmy niezwykle podekscytowani, że Simu Liu dołączył do obsady "Hello Stranger". Uważamy, że Simu wykona świetną robotę w tej kluczowej roli.

powiedział Kirk D’Amico, prezes i dyrektor generalny Myriad Pictures

Zdjęcia do produkcji są aktualnie kręcone w Toronto. "Hello Stranger" śledzi losy Faye, kobiety, która próbuje zastąpić swojego niedawno zmarłego męża, Evana, symulatorem androida (SIM). Chociaż SIM Evan wygląda jak ludzki Evan pod każdym względem, Faye nie czuje takiej samej miłości do androida. SIM Evan próbuje odzyskać Faye, będąc jednocześnie w ucieczce przed agentem rządowym ścigającym karty SIM, które stały się "świadome" i mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla ludzkości.

Reżyseruje April Mullen na podstawie scenariusza autorstwa Ryana Christophera Churchilla. Na razie data premiery "Hello Stranger" nie została podana.

Źrodło: Deadline