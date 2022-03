"Mad Max: Na drodze gniewu" - zdjęcie z przesłuchania Gal Gadot i pierwszego spotkania Toma Hardy'ego z Charlize Theron 0

Mad Max: Na drodze gniewu ponownie wzbudza zainteresowanie wśród fanów. Ostatnio coraz więcej mówi się o wybitnym widowisku George’a Millera.

Jakiś czas temu Tom Hardy i Charlize Theron publicznie odnieśli się do ich konfliktu na planie zdjęciowym filmu Mad Max: Na drodze gniewu. Teraz o produkcji ponownie zaczęto dyskutować z racji szykowanego prequelu o Furiosie, w którą wcieli się Anya Taylor-Joy oraz książce "Blood, Sweat & Chrome: The While & True Story of Mad Max: Fury Road" autorstwa Kyle’a Buchanana.

Pisarza zamieścił kilka informacji na temat filmu Mad Max: Na drodze gniewu, które znajdują się w jego pracy. Między innymi możemy zobaczyć zdjęcie Gal Gadot, która była rzekomo bardzo blisko roli Furiosy. Oprócz niej i Charlize Theron o rolę walczyły również Angelina Jolie, Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw i Ruth Negga. Ostatecznie aktorka pochodząca z Izraela nie dostała angażu, ale wyszło jej to tak naprawdę na dobre, ponieważ chwilę później została obsadzona, jako Wonder Woman w uniwersum DC.

Kyle Buchanan zaprezentował również zdjęcia z pierwszego spotkania dwóch największych gwiazd widowiska, czyli wspomnianego Toma Hardy’ego i Charlize Theron. Możemy rzucić okiem też na fotkę z przesłuchania Zoë Kravitz (dostała angaż do roli, a swoją scenę czytała u boku Jeremy'ego Rennera, który był kandydatem do roli Maxa) i Nicholasa Houlta (w momencie pierwszego przesłuchania miał 19 lat). Podobno Miller nie chciał go do roli Nuxa, ponieważ Hoult jest o 6 cali wyższy od Toma Hardy’ego. Finalnie odpowiadająca za castingi Ronna Kress przekonała filmowca.

