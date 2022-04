Sope Dirisu nowym Johnem Constantine 0

Jak wiadomo platforma HBO Max pracuje nad serialem o Johnie Constantinie. Produkcja ta jest na etapie poszukiwania odpowiednich aktorów. Z ostatnich wieści wynika, że odtwórca głównej roli został już obsadzony.

serial ''Gangi Londynu''

Jak donoszą zagraniczne media w nowego Johna Constantine wcielić ma się Sope Dirisu. Włodarze serwisu nie potwierdzili jeszcze oficjalnie tej informacji.

Dirisu najbardziej znany jest z występów w serialach Humans i Gangi Londynu. W ubiegłym roku pojawił się także w szwajcarskim thrillerze science fiction Nowa Ziemia.

Powstający projekt ma być częścią będącej jeszcze w produkcji serii Justice League Dark, za którą odpowiada J.J. Abrams. Inne postacie z tego produkcji również otrzymać mają swoje własne seriale bądź filmy.

Scenariusz do serialu Constantine pisze Guy Bolton. Skupić ma się on bardziej na elementach grozy związanych z tą komiksową postacią, aniżeli na tonach religijnych, jak miało to miejsce w filmie z 2005 roku z Keanu Reevesem w roli głównej.

John Constantine to okultysta, detektyw i łowca demonów przemierzający świat w ich poszukiwaniu. Nie ogranicza się on tylko do świata ziemskiego, schodzi również do piekieł.

Źrodło: The Illuminerdi