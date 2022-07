"Superman i Lois" nie należy do Arrowverse 0

Po dwóch sezonach serialu Superman i Lois showrunner Todd Helbing zabrał głos w sprawie umiejscowienia produkcji w tak zwanym Arrowverse. W jego słów wynika, że produkcja o Człowieku ze Stali nie należy do tego telewizyjnego uniwersum.

W tamtym tygodniu fani serialu Superman i Lois mieli okazję obejrzeć finał drugiego sezonu. Odkąd wielki crossover zatytułowany Crisis on Infinite Earths pozbył się wieloświatów i połączył wszystkie wszechświaty serialu w jedną Ziemię – w produkcji pojawili się Supergirl, Flash, Batwoman, Arrow, bohaterowie z Legends of Tomorrow, Superman – wydawało się, że wszystko jest już jasne. No właśnie, wydawało się.

Sezon 2. sezonu dał jasno do zrozumienia, że Superman jest jedynym bohaterem na Ziemi. Co na to Todd Helbing, showrunner serialu?

Nie wiem czy określiłbym to jako nie Arrowverse, per se. Chodzi o to, że wydarzenia w naszym serialu nie rozgrywają się na tej samej Ziemi co Arrowverse.

Helbing potwierdził również, że postacie sportretowane przez aktorów: Tylera Hoechlina i Elizabeth Tulloch to tak naprawdę inne wersje Supermana i Lois Lane. Twórca skomentował również postać Johna Diggle’a granego przez Davida Ramseya, który pojawiał się w każdym serialu o superbohaterach od CW.

Dokładnie. Jest sobowtórem. Pracował z Oliverem Queenem, pracował z innymi bohaterami, którzy na razie nie mają nawet nazwy, ale tak, jest tylko sobowtórem Johna Diggle’a, którego wszyscy widzieli w Arrowverse.

A na co fani mogą liczyć w 3. sezonie serialu Superman i Lois? Helbing powiedział, że najprawdopodobniej to organizacja Intergang oraz ich szef Bruno Manheim będą głównymi złoczyńcami, aczkolwiek twórcy nadal planują nową serię, więc nie jest jeszcze wszystko jasne. Nowa seria ma również skupić się na rozwoju relacji rodzinnych pomiędzy bohaterami.

Spodziewany powrót Supermana i Lois szacuje się na przyszły rok, nawet w przypadku sprzedaży stacji CW.

Źrodło: EW