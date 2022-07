Giancarlo Esposito przymierzany do roli Charlesa Xaviera w MCU? 0

W sieci buchnęła naprawdę intrygująca plotka dotycząca Marvel Cinematic Universe. Giancarlo Esposito ma być głównym kandydatem do roli Profesora X w restarcie serii X-Men!

Giancarlo Esposito - "The Boys"

Giancarlo Esposito to aktor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Rolami w takich produkcjach, jak Breaking Bad, Zadzwoń do Saula, The Mandalorian czy The Boys pokazał się ze znakomitej strony i zyskał sympatię widzów. Teraz jego nazwisko pojawia się w kontekście sportretowania jednego z najbardziej kultowych komiksowych bohaterów w historii, czyli Charlesa Xaviera znanego również jako Profesor X. Zresztą Esposito nie pierwszy raz łączony jest z MCU.

Wcześniej to właśnie jego fani widzieli w roli Doktora Dooma, którego przybycie do Kinowego Uniwersum Marvela jest nieuniknione. Inni fani widzieli w Esposito idealnego kandydata do zagrania… Magneto z racji tego, że świetnie radził sobie dobrze z graniem nikczemnych postaci w wyżej wymienionych produkcjach telewizyjnych.

Oczywiście na razie plotki dotyczące jego wyboru w kontekście Profesora X są bezpodstawne, jednak fani już komentują ten potencjalny angaż. Pomysł obsadzenia Giancarlo Esposito został odebrany na Twitterze w bardzo pozytywny sposób i można znaleźć wiele pozytywnych opinii.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Źrodło: MovieWeb